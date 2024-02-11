الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

طارق حامد
طارق حامد

كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب ضمك السعودي، أن اللاعب بدأ يفكر جديا في التراجع عن قرار الاعتزال الدولي،  بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة.

وكان طارق حامد قد دخل في أزمة مع روي فيتوريا، لعدم مشاركته في مباراة جيبوتي بالجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وقرر فيتوريا استبعاد اللاعب من مباراة سيراليون في الجولة الثانية تصفيات المونديال.

كما قرر روي فيتوريا استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من مباراة سيراليون لعدم التزامهما بتعليمات الجهاز الفني بالمشاركة في التدريبات عقب مباراة جيبوتي.      

وأعلن طارق حامد اعتزاله اللعب الدولي، بعدما شعر أن شهر العسل انتهى بينه وبين روي فيتوريا، وأن انضمامه للمنتخب بات أشبه بالمعجزة، ورفض البرتغالي التدخل سواء من قريب أو بعيد بشأن اعتزال طارق حامد ولم يختاره حتى فى القائمة المبدئية لبطولة أفريقيا التى ضمت 55 لاعبا.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا إقالة روي فيتوريا مع سداد الشرط الجزائي له وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة خلال الفترة المقبلة، بعد الجلسة التي عقدها مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وودع الفراعنة بطولة الأمم الإفريقية من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء لتقديم حسام حسن للإعلام

ومن المقرر ان يعقد حسام حسن مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل باتحاد الكرة، في حضور جهازه المعاون والذى ضم حتى الآن إبراهيم حسن مديرا للمنتخب وطارق سليمان مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى ووليد بدر مديرا إداريا وجار تشكيل باقي الجهاز الفني للمنتخب.

طارق حامد روي فيتوريا حسين الشحات حسام حسن اتحاد الكرة ضمك السعودي

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