الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من حسام حسن بعد توليه قيادة المنتخب الوطنى

حسام حسن
حسام حسن

علّق حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لأول مرة بعد توليه قيادة الفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا عقب خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية على يد الكونغو الديمقراطية من الدور ثمن النهائي.

وقال حسام حسن في تصريحات له: "بمشيئة الله منتخب مصر في كأس العالم 2026 المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية".

وتطرق حسام للحديث عن تجربته مع منتخب الأردني، مهنئًا بتأهلهم لنهائي أمم أسيا، وقال: "أي مدرب يتمني أن يكون صفات لاعبيه مثل منتخب الأردن، قدموا بطولة كبيرة في بطولة كأس آسيا وأعتبر نفسي جزءا من منتخب الأردن، وفخور للغاية بكوني كونت جيلا وصل إلى مرحلة كبرى في كافة البطولات".

ومن المنتظر أن يقدم اتحاد الكرة، حسام حسن لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، الأربعاء المقبل، بمقر الاتحاد وذلك بتواجد الجهاز الفني بالكامل.

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