اتحاد الكرة يعلن موعد تقديم حسام حسن لوسائل الإعلام

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الأربعاء المقبل عقب الإعلان رسميًا عن تعيين التوأم لقيادة الفراعنة، وعقد جلسة أمس مع إبراهيم حسن ووليد بدر إداري الفريق من أجل الأمور التنسيقية والإدارية.

ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع رسمي من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، خاصةً أن باقي أفراد الجهاز غاب عن اجتماع الأمس كونه تنسيقيا وإداريا أكثر.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مديرا للكرة، وطارق سليمان مدربا، وسعفان الصغير مدربا للحراس، ووليد بدر المدير الإداري.

ويتواجد حسام حسن في الوقت الحالي بالسعودية، لحضور مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض.

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