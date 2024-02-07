الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول دعوة من CAF لـ حسام حسن بعد تكليفه بإدارة منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

تلقى اتحاد الكرة المصري دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، لحضور الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية وتكريمه كأسطورة من أساطير الكرة الإفريقية لما قدمه العميد في مسيرته الكروية.

ويقام نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم 11 فبراير من الشهر الجاري بكوت ديفوار.

على صعيد آخر، عقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماع تنسيقي مع إبراهيم حسن، مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوي المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر مدير إداري المنتخب، للتنسيق لمعسكر المنتخب في مارس المقبل خلال الفترة من 18 إلى 26، والذي يقام بالإمارات ويشهد مشاركة منتخب مصر في دورة ودية تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

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