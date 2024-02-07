الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حقق أرقامًا قياسية عالمية.. صندوق أسرار المدرب حسام حسن (فيديوجراف)

حسام حسن
حسام حسن

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، وجاء هذا التعيين بعد خروج منتخب الفراعنة من دور الــ16 ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار، أملا في إعادة أمجاد المنتخب إلى الساحة الكروية من جديد.

وأتت حسام حسن الفرصة لاستكمال مسيرته الكروية العامرة بالأرقام القياسية، من خلال تدريب الفراعنة اعتمادا على تاريخه الحافل كأحد اللاعبين البارزين، مع أندية الأهلي والزمالك ومنتخب مصر بعد تحقيق عدد كبير من الأهداف أو البطولات.

أرقام قياسية.. شارك فى 170 مباراة دولية وقاد مصر للتأهل لكأس العالم 1990

وشارك مدرب المنتخب المصري الجديد في 170 مباراة دولية، وقاد مصر للتأهل لكأس العالم 1990، ويحسب له سبب النجاح الأساسي في الفوز ببطولة أمم إفريقيا عام 1998.

وبلغ رصيد "حسن" 83 هدفا خلال مسيرته الكروية، ويتجه بذات الخبرة للتدريب عقب اعتزاله ليتولي الإدارة الفنية لعدد من الأندية من بينها الزمالك، المصري البورسعيدي، بيراميدز والاتحاد السكندري، المقاصة، والإسماعيلي، ومنتخب الأردن.

 

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الباز يكشف مفاجأة عن سر اختيار حسام حسن مدربًا للمنتخب

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