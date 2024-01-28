عروس المتوسط في عيون فاروق إبراهيم في معرض "أسبوع الإسكندرية للتصوير"

تنطلق مغامرة جديدة في الكشف عن تفاصيل وخبايا آخري وسط ملايين الصور التي يمتلأ بها أرشيف هذا النجم فاروق إبراهيم "مهندس الصورة الذهنية" لتقديم تجربة جديدة لإظهار التنوع المتواجد في أرشيف الغني بعنوان "The Legend’s Light Box".

ليقدم ابنه المصور كريم فاروق إبراهيم بالتعاون مع مهندس الديكور ومنسق المعرض رمزي مكرم عبيد، تجربة جديدة لإظهار التنوع المتواجد في أرشيف الفنان فاروق إبراهيم، ولكن هذه المرة ستكون في الإسكندرية واحدة من المحافظات التي عشقها الراحل، وذلك بدعم من السفارة الامريكية بالقاهرة.

كشف كريم بعض التفاصيل عن المعرض وذلك ضمن فعاليات "أسبوع الإسكندرية للصورة" قائلا بعد نجاح المعرض الاول في القاهرة، كان هناك نقاشات حول فكرة سفر المعرض نفسه "الأسطورة" إلي الأسكندرية فلقد أحببت أن أٌقدم أرشيف فاروق ابراهيم بشكل مختلف وجديد لأهل الإسكندرية.

تابع، ليتناول المعرض الطريقة التي كان يري بها فاروق ابراهيم الصور في الماضي ليختار من بينها الأفضل لتظهر إلي النور، ليتفاعل ويتعايش الجمهور مع تلك الفترة".

وأشار، عن بداية التحضير للمعرض قال "منذ 3 شهور للتجهيز للمعرض، واختيار الصور الخاصة بمعرض الإسكندرية من بين عدد لامحدود من الصور في الأرشيف، وتصنيفها وتقسيمها لأقسام كبيرة منها السياسة والفن والسفر وغيره، فلدينا حوالي 15 تصنيف نحاول أظهاره جميعا، فأرشيف فاروق ابراهيم متنوع وفيه مجالات مختلفة، وفي العادة هذا التصنيف يقوم به 14 مصور، ولكن والدي كان لديه إمكانيات جعلته يقدم مجالات مختلفة من التصوير.

أشار رمزي مكرم عبيد مهندس ديكور المعرض، أن كل زائر سيجد ما يبحث عنه، في صورة نادرة لمشهور، مكان، موقف، أو حتى لأنفسهم بالصدفة، وفي تصميم وشكل جديد ومختلف، مؤكدا أن روح فاروق إبراهيم المرحة، كانت واضحة في كل صورة التقطها، حيث تمكن إظهار الجانب الإنساني لكل شخصية، وتوثيق لقطة لم يراها أحد من قبل لهذا الشخص، حال أنه من المشاهير، وهو ما أسعدني بشكل كبير، وسيكون مع الصور التي اختارناها جزء خاص عن الإسكندرية بعيونه".



تنطلق النسخة الاولي من "أسبوع الإسكندرية للتصوير" لمدة 10 ايام بتنظيم مؤسسة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والجهة المانحة الرئيسية لتلك النسخة، وهي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

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