"أسبوع الإسكندرية للتصوير".. فرصة الموهوبين في "احتضان إبداع الصورة"

عدسة صماء ولكنها تملك احترافية بروزة اللقطات الفوتوغرافية بفن وإبداع صاحبها، لتمثل وسيلة توثيقية هامة تعرض خلال "أسبوع الإسكندرية للتصوير".

يعد معرض أسبوع الإسكندرية للتصوير فرصة حقيقية لتلاقي الفنانين بالخبراء في نقاشات عملية لتبادل الخبرات واكتساب المهارات حول التصوير الفوتوغرافي بكل تصنيفاته.

وتنطلق النسخة الأولى من "أسبوع الإسكندرية للتصوير" لمدة 10 أيام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والجهة المانحة الرئيسية لتلك النسخة، وهي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وتقول مروة أبو ليلة، المؤسسة والمديرة التنفيذية للمعرض، إن أسبوع الإسكندرية للتصوير تجربة فريدة وفرصة حقيقية تفتح مجالا لقنوات اتصال جديده بعيدا عن مركزية العاصمة للتواصل والتعرف على شباب الفنانين والمصورين من خلال الفعاليات التعليمية والمعارض العملية في أكثر من 7 مراكز ثقافية، كما تشارك سفارتا هولندا وفرنسا في هذا الحدث من خلال عديد من المحاضرين والمصورين، بمشاركة مجموعة متنوعة من المصورين وصانعي الصور المحليين والدوليين، وستكون جميع الجلسات مفتوحة للجمهور مجانًا.

تواصل أبو ليلة لـ"الدستور"، أن الإسكندرية تستحق ان تختص بمعارض فنية وتعليمية إبداعية، وليكون فكرة فعاليات أسبوع الإسكندرية للتصوير، تجربة حية وتفاعلية لاكتشاف جمال الإسكندرية بابداع الفنانين والمصورين وأصحاب الموهبة الحقيقية، في مجالات التصوير الوثائقي، والتصوير الصحفي، والتصوير السينمائي، والممارسات التجريبية للأزياء، والفن المعاصر، والوسائط المختلطة، والفنون الجميلة من خلال المحاضرات وورش العمل والمعارض والاجتماعات المهنية.

تابعت أن هناك معارض تصويرية تنظم ضمن فعاليات أسبوع الإسكندرية للتصوير، معرض "فاروق إبراهيم: الأسطورة" المصور المصري الشهير الذي وثق اللحظات الرئيسية في تاريخنا الثقافي"، ومعرض صور الصحافة العالمية لعام 2023 بالتعاون مع السفارة الهولندية والذي يمثل جوائز الأوسكار للتصويرالفوتوغرافي، ومعرضا آخرا للصور الصحفية الفائزة بالمسابقة السنوية بعنوان "صورة الصحافة المصرية"، ومعرض "ستوديو بدوي" الذي يضم صور الإسكندرية من فترة الثلاثينيات والأربعينيات، بالمتحف اليوناني الروماني.