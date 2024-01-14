الدستور تحصد جائزتين فى مسابقة «أفضل صورة صحفية»

حصدت مؤسسة «الدستور» جائزتين فى مسابقة «مصر ٢٠٢٣ لأفضل صورة صحفية»، التى نظمتها نقابة الصحفيين، أمس، وتعد من أهم الأحداث السنوية فى مجال التصوير الصحفى.

وحصل المصور الصحفى محمد أسد على المركز الثالث فى فرع «الصورة الخبرية»، وحصلت المصورة الصحفية شروق السيد على المركز الثانى، فى نفس الفرع.

وشهدت المسابقة هذا العام تنافس ٣٣٠ متسابقًا من داخل وخارج مصر، وتضم ٨ محاور رئيسية كالتالى: الصورة الخبرية، والصورة الرياضية، والقصة المصورة، والحياة اليومية، و«المالتيميديا»، وطلبة الجامعات، والحياة اليومية خارج مصر، والصورة السياحية داخل مصر. حضر حفل توزيع جوائز المسابقة عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، والسفير الفلسطينى، دياب اللوح، ورئيس نقابة الصحفيين، خالد البلشى، وعدد كبير من أساتذة وشيوخ المهنة.

