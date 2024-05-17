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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 17-5-2024

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند الارتفاع الطفيف الذي سجلته منذ عدة أيام، ليصل سعرها إلى 80 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية، بعد أن تراجع لمستوى الـ 70 جنيها قبلها، بينما عاودت أسعار البيض إلى الارتفاع. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 17-5-2024. 

أسعار الفراخ البيضاء

استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أيام، وبلغت أسعار الفراخ البيضاء 80 جنيها، وقد تصل إلى 90 جنيها للكيلو حتى تصل إلى المواطن. 

وكانت أسعار الدواجن البيضاء قد تجاوزه 100 جنيه في المزرعة في شهر رمضان المنصرم، ثم عاودت التراجع مع تفعيل مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، ومع تراجع أسعار الأعلاف أيضا، ورأت شعبة الدواجن أن هذا الحالي سعر عادل، وأي انخفاض سعري سيتسبب في خسائر مادية للمربين لعدم قدرتهم على تحقيق هامش ربح يستطيعون العيش منه.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

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بورصة الدواجن اليوم

استقر سعر الدواجن الساسو  عند 94 جنيها. 

استقر سعر الدواجن أمهات بيضاء عند  75 جنيها. 

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 30 جنيهًا.

كتكوت ساسو:  18 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور:  20 جنيهًا.       

كتكوت بلدي: 9.50 جنيه.    

كتكوت أبيض شركات: 31 جنيهًا.       

كتكوت أبيض قطعان: 26.25 جنيه.  

كتكوت هجين: 16 جنيهًا.       

سعر البيض اليوم 

ارتفع سعر البيض الأبيض 10 جنيهات مقارنة بسعره أول أمس الاربعاء حيث سجل في المزرعة حينها 109 جنيهات، بينما وصل سعره اليوم إلى 111 جنيها         

استقر سعر البيض الأحمر عند 119 جنيهًا.   

وارتفع سعر البيض بلدي 5 جنيهات، ليصل إلى 130 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

بط مولار: 44.00 جنيهًا. 

بط تسمين، فرنساوى، شريفان، ألمانى: 26.50 جنيه. 

بط فرنساوى بكينى أبيض أو ألوان: 20.00 جنيهًا. 

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

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