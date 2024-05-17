الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهم اقتحم محل بسلاح أبيض فى التل الكبير

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تضمن تعدى أحد الأشخاص بسلاح أبيض على أخرين داخل أحد المحال بالإسماعيلية، وتم ضبط المتهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

txt

أجهزة الأمن تعثر على جثة شاب مقيد فى كومبوند بأكتوبر

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز "مصاب بجروح متفرقة") بتضرره من (عاطل) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بــ"سلاح أبيض" حال تواجده بمحل خاص به بدائرة المركز، على إثر خلافات سابقة مع نجل عم المتهم المذكور.


عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه، كما تم ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مركز شرطة التل الكبير تداول مقطع فيديو سلاح أبيض الإسماعيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر أمنية لـ"الدستور": جار تحديد موقع بلطجى الإسماعيلية

عاجل.. مصر ترفض مقترح "الشاباك" للتنسيق بين القاهرة وتل أبيب لإعادة فتح معبر رفح

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

يوسف زيدان بشأن زجاجات "الخمرة" بمؤسسة تكوين: إيه يعنى لما تكون معانا

سر ارتفاع أسعار الذهب الفترة الحالية.. وبشرى سارة قريبا

مودرن فيوتشر يحقق فوزًا قاتلًا على إنبي في الدوري الممتاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن انضمام قوات إضافية لعملية رفح

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

"إسرائيل تنزف".. خسائر يومية كبيرة بـ "حرب الشمال الثانية" في غزة