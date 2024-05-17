ضبط متهم اقتحم محل بسلاح أبيض فى التل الكبير

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تضمن تعدى أحد الأشخاص بسلاح أبيض على أخرين داخل أحد المحال بالإسماعيلية، وتم ضبط المتهم.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز "مصاب بجروح متفرقة") بتضرره من (عاطل) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بــ"سلاح أبيض" حال تواجده بمحل خاص به بدائرة المركز، على إثر خلافات سابقة مع نجل عم المتهم المذكور.



عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه، كما تم ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.