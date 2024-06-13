500 شاب وفتاة يشاركون فى مهرجان الدراجات الهوائية بأسيوط (صور)

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمهرجان الدراجات الهوائية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة احتفالًا باليوم العالمي للدراجات وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر ثقافة ممارسة الرياضة، وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

أكد المحافظ تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم أنشطة قطاع الشباب والرياضة، خاصة أن الشباب هم قادة المستقبل الذين تعول عليهم الدولة لاستكمال مسيرة التنمية.

اهتمام الدولة بالرياضة وتوسيع ثقافة وقاعدة ممارستها

شدد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بالرياضة وتوسيع ثقافة وقاعدة ممارستها داخل المجتمع كأسلوب حياة لما لها من الآثار الإيجابية في الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وتكوين الشخصية القادرة على مواجهة التحديات.

بدأت فعاليات الماراثون بإطلاق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شارة البدء عبر الفيديو كونفرانس في العاشرة صباحًا بالتزامن مع محافظات الجمهورية في نفس الوقت، حيث انطلق المتسابقون بالدراجات من أمام الرقابة الإدارية بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط وصولًا إلى خط النهاية أمام مسجد عمر مكرم بحي غرب، وذلك بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة، ومشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة وأعضاء فريقYLY، وأعضاء فريق مراكز شباب مصر، وأعضاء أندية التطوع.

1000153191

1000153190

1000153189

1000153188