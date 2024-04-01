أجهزة الأمن تعثر على جثة شاب مقيد فى كومبوند بأكتوبر

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب مقيد وعلى جسده آثار تعذيب شديد بمختلف أنحاء الجسم في كومبوند خاص بمنطقة أكتوبر، وتم نقل الجثة للمشرحة.

تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير أمن الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعرواي، مدير المباحث الجنائية مفاده تلقي العقيد أحمد بكر، مفتش مباحث أكتوبر بلاغًا من حارس عقار بعثوره على شاب مصاب ووفاته بالمنطقة السياحية الشمالية، وعلى الفور انتقل العقيد أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر إلى مكان الواقعة وعثر على جثة شاب مجهول الهوية ولا يمتلك أي وثائق تدل على هويته ومقيد القدمين بقطعة من القماش.

وبفحص الجثمان تبين وجود آثار جروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وخصوصًا منطقة الظهر والذراعين نتيجة لتعرضه لتعذيب شديد، كما تبين وجود وشوم بمختلف أنحاء الجسد.

وتم نقل الجثة للمشرحة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.