الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فتاة في الشارع بأكتوبر

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من ميدان جهينة بأكتوبر، وأفادت التحريات والتحقيقات بأن الأهالي عثروا عليها وسط الشارع. 

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من غرفة العمليات يفيد بعثور الأهالي على جثة فتاة في العقد الثالث مجهولة الهوية.

 

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وانتقل مفتش مباحث قطاع أكتوبر وتبين أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، وترتدي ملابسها كاملة ولم يتم تحديد هويتها لعدم العثور على أي متعلقات، وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة إلى المشرحة بعد معاينة النيابة.

جثة وسط الشارع ميدان جهينة أكتوبر جثة مجهولة جثة مجهولة الهوية مديرية أمن الجيزة

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