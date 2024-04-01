الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 4 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي في العياط.

 

وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري بالطريق الإقليمي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطامه.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة إصابة 4 أشخاص انقلاب سيارة الطريق الصحراوي

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