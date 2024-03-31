الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة

اسعاف
اسعاف

أصيب 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

 

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 8 أشخاص بشكل مبدئي، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. 

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مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة نصف نقل بأكتوبر

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انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور أكتوبر

وتم تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 8 أشخاص محور الضبعة انقلاب ميكروباص حادث انقلاب ميكروباص الجيزة مديرية أمن الجيزة

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