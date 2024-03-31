إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة

أصيب 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 8 أشخاص بشكل مبدئي، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.