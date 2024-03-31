لتحقيق أرباح.. حبس مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص في الدقي

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص في الدقي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني "دون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وأقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.