الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"السرب".. فى سينما الشعب بـ14 محافظة ابتداءً من الغد

فيلم السرب
فيلم "السرب"

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فيلم "السرب" بسينما الشعب في القاهرة والمحافظات، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 15 دار عرض في 14 محافظة كالتالي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بكفرالشيخ، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏تحتوي على النص '‏A نرس سينما الشعب لسيشا النهاروه بأسعار زمان‏'‏

وتقدم الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءًا من 10 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيهًا، يوميًا وكذلك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

أبطال فيلم “السرب”

"السرب" بطولة عدد كبير من النجوم، يتناول وقائع حقيقية لعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية وداعش، ويدور حول أخطر عمليات نفذها سلاح الطيران المصري في ليبيا، ضد الإرهابيين، ويعد الفيلم من أحدث الأعمال المصرية الوطنية، ويهدف لزيادة الوعي ورفع الروح الوطنية وتعزيز الانتماء.

"سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائية، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم المدير التنفيذي للمشروع.

وقدمت هيئة قصور الثقافة 3 أفلام جديدة خلال موسم عيد الفطر في 16 محافظة لاقت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ورفعت دور العرض لافتة "كامل العدد" في غالبية الحفلات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة فيلم السرب سينما الشعب قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة مكتبة البحر الأعظم بالجيزة قصر ثقافة الانفوشي الصالون الثقافي للإسماعيلية

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