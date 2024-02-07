الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف مفاجأة عن سر اختيار حسام حسن مدربا للمنتخب

جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور،  إن الناس كانت تلح على وجود مدرب وطني للمنتخب.

وكشف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الكابتن حسن شحاتة  هو من رشح حسام حسن،  لتدريب المنتخب، مشيرًا إلى أن وزير الشباب والرياضة كان يحلم بعودة أيام حسن شحاتة، لكنه يتردد على المستشفى كثيرا، وكبر في السن، وأدى رسالته.

 

ولفت الباز، إلى أن المؤهلين لتدريب المنتخب معدودين، ووقع الاختيار على حسام حسن، الذي كانت أمنية حياته أنه يدرب المنتخب،  مردفا: "لنعطي له الفرصة ونرى هل هو أسطورة سيقود المنتخب للفوز، أم وهم".

 

وحذر الباز، من خطورة الحكم على الأشخاص بعين الماضي، وما قد تجلبه النظرة السلبية، مردفا: "نحن شعب نعيش في الماضي، ونحاكم حسام حسن بالصورة الذهية التي رسمناها عنه، عصبي متشنج، لكنه ربما كبر ونضج، وعندما يدرب فريق غير تدريب المنتخب، يجب أن نتوقف عن تغليب الجانب السلبي في التفكير، ونبحث عن الجوانب الإيجابية، ونشجعه، لا نحاصره بالصورة السلبية عنه، خاصة أن حسام حسن قال لوزير الشباب إنه سيتحكم في أعصابه".

 

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