عميد دار العلوم لـ"الشاهد": "نحن جيل بلا مطرب"

قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إنه يرغب بعقلنة فنون العامية، وأن تساهم كلية دار العلوم أن تعود بالأغنية للمستوى المقبول.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": "نحن جيل بلا مطرب، ليس لدينا مطرب يمثل ثمرة الحضارة، هل أم كلثوم جاءت من فراغ؟ أم كلثوم جاءت من الثقافة المصرية والحضارة المصرية".

وأردف: "نريد أن نعود إلى فكرة القصيدة الوطنية التي عندما نستمع إليها نشعر بالجلال وتهتز أعماقنا، نريد أن نسهم في الرقي بالفن والعودة بالفن إلى ما كان عليه، يؤسفني أقول لك الدولة في هذا العصر سابقة للثقافة".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.