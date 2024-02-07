عاجل.. 5 أسباب لتراجع سعره.. محمد الباز يكشف كواليس "حرب الدولار"

كشف د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” كواليس حرب الدولار الدائرة التي تشهد حاليًا، تراجعًا كبيرًا في سعره، وضربة قوية لحائزي الدولار.

وقال الباز، في بث مباشر لبرنامجه “البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، إن بيوت المصريين بها مليارات الدولارات وهم يعانون الآن من أزمات نفسية بسبب الهبوط التاريخي لسعر الأخضر في السوق السوداء.

أشار “الباز” إلى أن مسؤول سيادي في الدولة قال انتظروا خلال أيام عملية "قهر الدولار" وقال إننا أمام خصم شرس، ولدينا مشكلة في الموارد الدولارية، والناس تضارب في سعر الدولار، لذا لدينا مهمة أساسية هي"قهر الدولار"

5 أسباب أدت إلى تراجع سعر الدولار

وأكد رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” أن رحلة إيقاف صعود الدولا بدأت ورحلة هبوطه أيضًا بدأت، وأول سبب هو تراجع الطلب من المستوردين على الدولار بسبب الارتفاعات غير المنطقية، لأن القيمة الموجودة ليست قيمة الدولار الحقيقية، ولا قيمة الجنيه، فالسعر الرسمي 30 ليس عادلًا، لكن سعره ليس 70 جنيهًا، لذا عندما وجد المستوردون مبالغات في سعر الدولار، تراجع حجم الطلب.

أما السبب الثاني، اجتماع البنك المركزي ورفع سعر الفائدة 2% والثالث الحملات التي شنتها وزارة الداخلية على تجار العملة، والضرب بيد من حديد حيث وجهت الداخلية ضربات عنيفة ومتتالة لتجار العملة، والرابع الحديث عن تدفقات دولارية استثمارية خارجية، خاصة من الاتحاد الأوروبي وعندما أعلن عن مشروع رأس الحكمة، أما السبب الخامس هو الكلام عن مفاوضات مصر وصندوق النقد وزيادة التمويل لمصر.