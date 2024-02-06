الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الدور المصري أثر في الموقف الأمريكي ليكون أكثر تعقلًا بشأن غزة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه في الأيام الأولى من حرب غزة، كانت التصريحات الأمريكية غير منطقية أو إنسانية، وتؤكد على الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، لولا الموقف المصري في قمة السلام ثم حضورها في القمة العربية، وتصريحاتها ومواقفها على الأرض، مؤكدًا أن ذلك كان له دور في تغيير دفة الموقف الأمريكي ليكون أكثر تعقلًا.

وأضاف "الباز" خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساندة دائمة وداعمة لإسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت فإن صناع القرار الأمريكي أو ساكنوا البيت الأبيض الآن، أعينهم على فترة رئاسية ثانية والنجاح في الانتخابات، متسائلًا: "ما الذي يمكن أن يقوله بايدن للناخبين هناك؟".

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي جاء إلى مصر والمنطقة، كي يبلور الصورة أو يبلور نجاح معين، مشيرًا إلى أن مصر لن تمنح للولايات المتحدة أي نجاح تريده على مزاجها الخاص، لكن مصر تتوافق مع الشكل الذي يتفق مع ثوابتها التي أعلنتها منذ اليوم الأول.

الدكتور محمد الباز الدستور الولايات المتحدة إسرائيل الموقف المصري القاهرة الإخبارية مصر

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