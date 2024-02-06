الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فايز فرحات: الوصول إلى تهدئة من أهم ملفات بلينكن خلال زيارته الحالية

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية إن من أهم الملفات على قائمة مهام وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط: "هو الوصول إلى تهدئة، خاصة في ظل استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للسباق الانتخابي".

وأضاف فرحات، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك تسليمًا أمريكيًا واضحًا بأهمية الدور المصري فيما يخص الوضع الفلسطيني بشكل عام وفي الأزمة الحالية بشكل خاص، وأصبح هناك تبنٍ لوجهة النظر المصرية في أمور مثل رفض التهجير القصري أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن التقارب بين الموقف المصري والموقف الأمريكي يعد مؤشرًا على تقدير أمريكي واضح لأهمية الدور المصري وضرورة إنهاء الصراعي الحالي، وأن التنسيق بين الدولتين مكسب للدبلوماسية المصرية وسيساعد في الخروج من الأزمة الكبيرة في المنطقة.

وأوضح، في إطار المفاوضات حول تحرير الرهائن، أن الموقف الإسرائيلي ما زال يتسم بدرجة كبيرة من التعنت، مضيفًا أن هناك أطرافًا عربية أخرى تعمل مع الدولة المصرية للخروج من الأزمة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت طرفًا رئيسيًا في العمل السياسي والدبلوماسي للوصول إلى هدنة إنسانية.

القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي التهجير القصرى

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