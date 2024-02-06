الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

10 شهداء و10 إصابات بعد قصف الاحتلال منزلًا شرق مخيم جباليا

شهداء
شهداء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن ارتقاء 10 شــهداء و10 إصابات بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن المركز الفلسطيني للإعلام.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، ارتقى 6 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مخصصة لتأمين المساعدات في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية مخيم جباليا قطاع غزة

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