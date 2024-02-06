نتنياهو ينتقد الجيش علنيًا بعد قيامه بتمرين يحاكى اختطاف فلسطينى على يد مستوطن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقد الجيش علانية بعد قيامه بتمرين يحاكي اختطاف فلسطيني على يد مستوطن؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائلية.

وفي سياق آخر، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مجددًا استعداده للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية "بدل المتطرفين"، من أجل الوصول إلى صفقة تبادل رهائن مع حماس.

وقال لابيد، في تصريحه لإذاعة "103" الإسرائيلية: "قلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي عليك إخراج المتطرفين من الحكومة وهو يعرف رأيي أنا مستعد للدخول في الحكومة بدل المتطرفين من أجل الوصول إلى صفقة تبادل".