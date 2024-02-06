تفعيل الدفاعات الجوية الأوكرانية فى مدينة دنيبرو جنوب شرق البلاد

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية الأوكرانية في مدينة دنيبرو الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، عن أنها أوقفت 5 موظفين سابقين وحاليين في الاستخبارات قالت إنهم يعملون سرًّا ضمن شبكة تجسس لحساب روسيا.

وقالت "كييف" إنه تم القبض على المشتبه بهم، وهم ينقلون معلومات إلى جهاز الأمن الفدرالي الروسي حول مواقع عسكرية أوكرانية وتحصيناتها الدفاعية وبيانات شخصية ومنشآت استراتيجية للطاقة.