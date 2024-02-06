الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الشعب المصري باحث عن المعلومة والمعرفة ويحمل جينات الارتقاء

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو اللجنة الاستشارية العليا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرفة بدأت من مصر، والمعرفة صناعتها تكون في نشرها وليس اختزانها، وتحقيق الأهداف من خلال نشرها والارتقاء بالانسانية.

وأضاف مرسي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء لبرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر قناة “dmc”، أن الشعب المصري يحمل جينات الارتقاء، فهو باحث عن المعرفة والمعلومة والسبل والمسارات التي تجعله يرتقي في نفسه وفي إنسانيته ومعرفته بالعالم.

وأوضح، أنه تم تشكيل لجنة متنوعة من مختلف التخصصات سواء العلوم السياسية أو التاريخ أو الآثار، أو المجالات الأدبية بكافة أشكالها، وعلى مدار عام كامل تم اعداد رسالة واضحة يراد إيصالها لعدد كبير جدًا من الجمهور من خلال 550 فعالية ثقافية على مدار الأسبوعين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

 وأكد، أن هناك 1200 ناشر حضروا للمعرض، ليصبح أكبر معرض على المستوى الاقليمي، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب هو الأول مكرر بعد معرض فرانكفورت.

 

DMC 8 الصبح معرض القاهره الدولي للكتاب المعرفة مصر

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