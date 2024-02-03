خبير: قواعد الحروب تغيرت بعد معركة غزة.. وإسرائيل تتعرض لأكبر خسارة تاريخية

قال الدكتور محمد كمال الجفا، الخبير الاستراتيجي، إن قواعد الحروب قد تغيرت بعد الحرب في غزة والمعارك بين الجيوش النظامية أيضًا تغيرت، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتعرض لأكبر خسارة تاريخية.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل متفوقة على كل الدول العربية بما تملكه من عتاد وأسلحة متطورة، بالإضافة إلى الدعم المطلق الذي تأمنه الولايات المتحدة الأمريكية لها بكل أنواع الأسلحة الحديثة، سواء التقليدية أو غير التقليدية.

وأوضح أن الجميع كان يتوقع أن يكون هناك حسم عسكري سريع من قبل إسرائيل بالرغم من كل ما تستخدمه من أسلحة، مشيرًا إلى أنه تم شحن 230 طائرة شحن عسكرية تم نقله من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بالإضافة إلى 30 سفينة.

وتابع: “لا أعتقد أن هناك أي حرب في المنطقة خلال الـ70 عامًا الماضية منذ قيام دولة الكيان الصهيوني استخدمت فيها هذه الأسلحة، بالإضافة إلى حجم الخسائر التي تعرض لها الاحتلال فيما يتعلق بالآليات والمدرعات وهي أكبر خسارة تاريخية من قبل إسرائيل".