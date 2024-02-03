السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خريشة: نأمل من أمريكا عدم استخدام الفيتو لوقف إراقة الدماء بغزة

إبراهيم خريشة
إبراهيم خريشة

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، إن المجازر التي ارتكبها الاحتلال في غزة لا تزال متواصلة حتى يومنا هذا، فهي مسلسل نتابعه على مدار 120 يومًا حتى هذه اللحظة، وما زال مجلس الأمن الدولي معطلا.

وأضاف "خريشة"، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مشروع قرار تم تقديمه ونأمل أن يتم الموافقة عليه الخميس المقبل، دون اعتراض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى استخدام حق النقض "الفيتو".

وأوضح، أنه إذا ما نجح ذلك فإنه سيكون قرارًا ملزمًا لإسرائيل بوقف إطلاق النار، وإذا قامت الولايات المتحدة باستخدم الفيتو فسنضطر للذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن لن يكون قرارها بنفس القوة التي يمكن أن يشكلها قرار مجلس الأمن.

وأكد، أن هناك جهود وأصوات بدأنا نسمعها من دول عديدة بدأت تغير من مواقفها وتطالب وتناشد لوقف إطلاق النار خاصة من دول الاتحاد الأوروبي عسى ولعل هذه الضغوط تؤدي إلى ذلك.

وأشار، إلى أن هناك حديثًا عن صفقة تبادل نأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت لحقن الدماء، وهذا هو الهدف الأساس؛ لأنه يجب أن يبقى الهدف للكل بوقف إراقة الدم الفلسطيني واستهداف المدنيين.

القاهرة الإخبارية المجازر الاحتلال غزة مجلس الأمن الفيتو وقف إطلاق النار الولايات المتحدة

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