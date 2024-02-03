روسيا تدين الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

أدانت روسيا الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية، أمس على سوريا والعراق؛ وذلك حسب ما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

ودعت روسيا إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وبدأت، أمس، الضربات الأمريكية في سوريا ردًا على هجوم الأردن.

وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بوقوع دوي انفجارات قوية في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا، مؤكدةً وقوع غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور، قرب الحدود السورية العراقية.