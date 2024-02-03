العراق يستدعى القائم بأعمال سفير أمريكا فى بغداد

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الضربات الأمريكية في العراق؛ بحسب ما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

التحالف تهديد لأمن واستقرار العراق

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يهدد الأمن والاستقرار في العراق، وسيضع الأمن في المنطقة على حافة الهاوية، مشيرًا إلى مقتل 16 فردًا بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين جراء العدوان الأمريكي على العراق.

ونفى رئيس الوزراء العراقي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق لضربات جوية مع الحكومة العراقية، ويؤكد أن ذلك مزاعم وأكاذيب.

وبدأت، أمس، الضربات الأمريكية في سوريا ردًا على هجوم الأردن، والذي استهدف قاعدة أمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا، قرب الحدود السورية العراقية.