الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ألكسندرا سايح: لا يوجد مكان آمن يلجأ إليه الأطفال في قطاع غزة

غزة
غزة

أكدت ألكسندرا سايح،  رئيس قسم السياسات الإنسانية بمنظمة "أنقذوا الأطفال"، أنه لا يوجد مكان آمن يلجأ إليه الأطفال في قطاع غزة.

وأضافت رئيس قسم السياسات الإنسانية بمنظمة “أنقذوا الأطفال”، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المساعدة الإنسانية للأطفال في قطاع غزة أمرا ضروريا، وكل طفل في قطاع غزة يحتاج إلى الدعم النفسي.

وأوضحت أن المنظمات في قطاع غزة غير قادرة على توفير أي دعم اجتماعي، ويجب وقف إطلاق نار دائم في غزة لتوفير المساعدات للعائلات وتحقيق التعافي للأطفال.

القاهرة الإخبارية انقذوا الأطفال قطاع غزة الأطفال وقف إطلاق نار المساعدات

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