لينا مظلوم: القوات الأمريكية لم تأت للعراق لكى تنسحب منه

قالت لينا مظلوم، الكاتبة العراقية، إن قضية انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من العراق ليست قضية جديدة، وملف منذ 2018 وأثير كثيرا من قبل برلمانيين وساسة في العراق، ويعلو صداه ثم ينخفض، حيث تصاعد بعد مقتل قاسم سليماني.

وأضافت مظلوم، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في تقديرها أن هذه المطالب غاية في التعقيد، فالولايات المتحدة استثمرت كثيرا في العراق، ولم تأت للعراق لكي تنسحب، خصوصا في إطار موقعها الاستراتيجي فهي في قلب الشرق الأوسط.

وأوضحت أن التصريحات المتضاربة هي التي تجعلنا نتردد، ووزير الدفاع الأمريكي صرح بأنه لا نية في الخروج حاليا من العراق، والسفيرة الأمريكية في العراق بدأت المشاورات، مشيرةً إلى أن هذه مفاوضات وجلسات قد تستغرق أعواما أو أشهرا.

وتابعت: “لكن تقديري أنه للأسف بعدما أصبح العراق أرضا لصراع إقليمي دولي المسألة زادت تعقيدا خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى لأن هناك ميليشيات ولائية مسلحة دخلت في إحراج شديد لحكومة شياع السوداني في هذا الصراع، الذي لا ناقة فيها ولا جمل”.