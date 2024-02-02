الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن يشارك فى استقبال رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا فى هجوم بالأردن

جو بايدين
جو بايدين

شارك الرئيس الأمريكي جو بايدين في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، في استقبال رفات الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا فى جراء هجوم استهدف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أكد مسئول أمريكي أن العد العكسي للحملة الجوية ضد الميليشيات التابعة لإيران بدأ وساعة الصفر قريبة جدًا.

في سياق آخر، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها رد متدرج على غارة الطائرات بدون طيار التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن.

 

القاهرة الإخبارية بايدين قاعدة دوفر الجوية الجنود الامريكيين قاعدة أمريكية الحدود السورية الاردنية

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