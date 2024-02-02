بايدن يستقبل جثامين الجنود الذين قتلوا فى هجوم على قاعدة أمريكية بالأردن

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بولاية ديلاوير، جثامين الجنود الذين قتلوا في هجوم على قاعدة أمريكية بالأردن؛ وذلك نبحسب ما أفادت قنلة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها رد متدرج على غارة الطائرات بدون طيار التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن الرد الأمريكي قد يتضمن إجراءات متعددة وليس إجراء واحدًا.

قال "كيربي"، إنه من العدل أن تتوقع أننا سوف نرد بطريقة مناسبة، ومن الممكن جدًا أن ما ستراه هو نهج متدرج هنا، وليس مجرد إجراء واحد، ولكن في الأساس إجراءات متعددة.

وجاءت تعليقاته بعد أن قال جو بايدن إنه اتخذ قراره بشأن كيفية الرد على هجوم الطائرات بدون طيار في الأردن.