الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير فى الشئون الإسرائيلية يكشف تفاصيل العقوبات الأمريكية على المستوطنين

إسماعيل مسلماني
إسماعيل مسلماني

كشف إسماعيل مسلماني، الخبير في الشئون الإسرائيلية، تفاصيل العقوبات الأمريكية على انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعتزم بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة ردًا على هذه العقوبات.

وأضاف “مسلماني” اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه بطبيعة الحال منذ أن بدأت السياسات الأمريكية وخاصة الإدارة الأمريكية حول موضوع الضفة الغربية مع المشدات التي كانت تخرج من الضفة نظرًا لسلوك المستوطنين وخاصة مع بداية الحكومة الفاشية التي تشكلت مع نتنياهو، يحاول المستوطنون في مناطق شمال الضفة الاستيلاء على الأراضي وحرق المركبات والسيطرة بقدر الإمكان على هذه المناطق.

وأوضح أن إدارة بايدن بدأت المناكفات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث كان الحديث يدور حول وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش وتصريحاته ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حتى نتنياهو نفسه لم يقبل بأن يعاقب بايدن المستوطنين ويحملهم المسئولية، مشيرًا إلى أنه تمت معاقبة 4 منهم، موضحًا أن هذا نوع من التدخل الذي أراح المستوى العربي والفلسطيني وهذا غير كاف لسلوكهم.

 

 

القاهرة الإخبارية العقوبات الامريكية المستوطنين انتهاكات المستوطنين الضفة الغربية

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