عادل حمودة يكشف أزمة وكالة الـ"الأونروا" في غزة

علّق الكاتب الصحفي عادل حمودة، على أزمة وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ثمة موظفين محليين يرتبطون بالوكالات الدولية، ويجري توقيع عقد بعدم التحدث في السياسة ولا ينتمي إلى أي تيار سياسي وأن يكون محايدا، وإلا يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.

وأوضح أن عدد موظفي وكالة غوث اللاجئين في الشرق الأوسط يقدر بنحو 30 ألف موظف، منهم 13 ألف موظف في شخص في قطاع غزة، ولكن هناك مفاجأة، وهي أن الدول الغربية حدث لها عملية من عمليات التلكؤ الغريبة جدا، حيث قرروا عدم دفع حصصهم في أونروا.

وتابع: "من هذه الدول أمريكا وألمانيا واللتين تتبرعان بنحو نصف مليار دولار، وهو ما يعد حكم على ما تبقي من قواعد إنسانية لسكان غزة بمزيد من الدمار والخراب"، مشددًا على أن حجم الاهتمام العالمي بهذا الأمر يتجاوز حجم الضربات اليومية لإسرائيل في غزة وحجم المشكلات الإنسانية.

