نتنياهو: المستوطنون ملتزمون بالقانون وإسرائيل تتخذ إجراءات ضد منتهكى القانون

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغالبية العظمى من المستوطنين ملتزمون بالقانون، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتخذ إجراءات ضد منتهكي القانون؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأوضح مكتب نتنياهو، أنه لا حاجة إلى إجراءات غير عادية بشأن قضية المستوطنين.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين في العنف بالضفة الغربية.

وقبل قليل، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن عنف المستوطنين الإسرائيليين بلغ مستوى لا يمكن التسامح معه.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن عنف المستوطنين الإسرائيليين يهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة بأسرها.