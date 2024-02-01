"القاهرة الإخبارية": بلينكن قد يؤجل زيارته إلى إسرائيل عدة أيام

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد يؤجل زيارته إلى إسرائيل عدة أيام؛ وذلك نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص آموس هوكستين سيصل إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الأدلة التي قدمتها إسرائيل التي تزعم أن ما يقرب من اثني عشر من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر هي أدلة "ذات مصداقية عالية".

وأضاف أنه لم تكن لدينا القدرة على التحقيق في الادعاءات بأنفسنا لكنهم يتمتعون بمصداقية عالية جدًا، حسبما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".