"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل اقتحامه لمدن الضفة الغربية واعتقال الفلسطينيين

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك مزيدا من الاقتحامات والاعتقالات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم 44 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية ومن مناطق مختلفة، من بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك نساء فلسطينيات رهن الاحتجاز للضغط على ذويهم لتلسيم أنفسهم لقوات الاحتلال، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ طوفان الأقصى وحتى اليوم من الضفة الغربية ما يقرب من 6420 فلسطينيا منهم أطفال وسيدات وكبار السن، بجانب قيادات في الحركات والفصائل من حماس والجهاد الإسلامي وفتح والجبهة الديمقراطية والشعبية.

وأوضحت أن الاحتلال يقوم بقطع أشجار الزيتون واللوزيات في شمال الضفة الغربية، حيث تم قطع 450 شتلة من الشجيرات الزيتون واللوزيات.