مصادر: مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 حدد إنشاء المدن الجديدة لاستقطاب ملايين السكان

أكد مصدر مسئول لقناة القاهرة الإخبارية، أن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 حدد ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع لاستقطاب ملايين من السكان.

وأوضح المصدر المسئول لقناة القاهرة الإخبارية، أن مخطط التنمية العمرانية استهدف التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن مدينة العلمين، من المدن التي بدأت مصر خطوات تنميتها بصورة متسارعة ومدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة إلى المدن القائمة.

ونوه إلى أن مخطط التنمية العمرانية يستهدف خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة.

وأكد أن مصر تعكف على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المجن التي يتم تنميتها في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية



