خبير اقتصادي: "حياة كريمة" مشروع تجاوز أحلام المصريين

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" هو مشروع تجاوز أحلام المصريين أنفسهم، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تتم في الريف المصري حاليًا هي مشروعات عميقة ومتكاملة بصورة كبيرة جدًا.

المشروعات التي تتم في الريف المصري تشمل كافة الخدمات

وأضاف جاب الله، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروعات التي تتم في الريف المصري تشمل كافة الخدمات، وتشمل أيضًا تلبية كافة احتياجات المواطن في القرية المصرية بصورة تساعده على تحسين مستوى معيشته، وتقلل وتحد من رغبته في الانتقال من الريف إلى المدن فلم يعد هناك حاجة لكي يكون هناك مواطنين راغبين في الانتقال إلى المدن.

المبادرة خلقت مئات الآلاف من فرص العمل المحلية

وأوضح، أن هذه المبادرة خلقت مئات الآلاف من فرص العمل المحلية، فهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ مشروعات المبادرة من خلال شركات محلية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات خلقت فرص عمل، وأصحاب هذه الفرص والعاملين بهذه المشروعات يحصلون على رواتب ينفقونها في تحسين الصحة لأسارهم وتحسين أحوالهم التعليمية.

وأكد، أن مبادرة حياة كريمة وهي المبادرة التي تعتمد على أقل قدر من المكون المحلي الأجنبي فهي مبادرة محلية بالأساس.