القاهرة الإخبارية: تصاعد احتجاجات المزارعين ضد سياسات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بقيام مزارعي أوروبا بإغلاق الطرق لمنع الوصول إلى مقر اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأغلق مزارعون في بروكسل الطرق المؤدية لقمة الاتحاد الأوروبي بـ10 آلاف جرار لمنع الوصول إلى مقر اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل قبيل انطلاق قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، حيث اصطفت الطوابير من الجرارات في الشوارع للضغط على قمة زعماء الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد لمساعدة المزارعين في سداد الضرائب وارتفاع التكاليف والواردات الرخيصة.

وتجتاح احتجاجات المزارعين العواصم الأوروبية رفضًا للقيود الأوروبية وتعبيرًا عن تدني أوضاعهم المعيشية، وتعتبر الاحتجاجات جزءًا من حالة السخط العامة للمزارعين خاصة بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتداداتها الاقتصادية على المجتمع الأوروبي مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والغذاء.