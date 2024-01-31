الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية| الحوثيون يستهدفون سفينة تجارية أمريكية فى طريقها لموانئ فلسطين

الحوثيون استهدفوا
الحوثيون استهدفوا سفينة تجارية أمريكية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن “الحوثيين” استهدفوا سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بعدة صواريخ بحرية، أصابتها بشكل مباشر.

وأعلنت جماعة الحوثي اليوم الأربعاء، عن استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس جريفلي" بالصواريخ، أثناء تواجدها في مياه البحر الأحمر.

وجاء بيان صادر عن جماعة الحوثي: إنه "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية (يو إس إس جريفلي) في البحر الأحمر".

 

الصورة
الحوثيون اليمن سفينة تجارية أمريكية فلسطين القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

أستاذ قانون دولى: إسرائيل تعيق دخول المساعدات لغزة

الفيدرالى الأمريكى: نهدف لخفض التضخم إلى مستوى 2 % بشكل مستدام

بسبب قرار بايدن.. أوروبا تخسر حليف الطاقة (فيديو)

البيت الأبيض: المحادثات لتحقيق الهدنة بناءة وستكون أطول من السابقة

نائبة رئيس الحزب الحاكم بأوكرانيا: "بوتين" مطلوب من "الجنائية الدولية"

القاهرة الإخبارية: مبادرة باريس تشمل يوم تهدئة مقابل كل محتجز إسرائيلى يفرج عنه من غزة

نتنياهو يبلغ عائلات المحتجزين بالمضى فى صفقة تبادل حتى لو أدى لانهيار حكومته

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه فى غزة

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"