القاهرة الإخبارية| الحوثيون يستهدفون سفينة تجارية أمريكية فى طريقها لموانئ فلسطين

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن “الحوثيين” استهدفوا سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بعدة صواريخ بحرية، أصابتها بشكل مباشر.

وأعلنت جماعة الحوثي اليوم الأربعاء، عن استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس جريفلي" بالصواريخ، أثناء تواجدها في مياه البحر الأحمر.

وجاء بيان صادر عن جماعة الحوثي: إنه "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية (يو إس إس جريفلي) في البحر الأحمر".