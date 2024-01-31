نائبة رئيس الحزب الحاكم بأوكرانيا: "بوتين" مطلوب من "الجنائية الدولية"

كشفت يفهينيا كرافتشوك، نائبة رئيس الحزب الحاكم بأوكرانيا تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية "تمويل الإرهاب" المقامة من أوكرانيا ضد روسيا.

وأضافت كرافتشوك، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار "العدل الدولية" بشأن تمويل روسيا للإرهاب سيؤثر في المجمل قضائيًا على قرارات أخرى، مشيرةً إلى أن موسكو ستواجه قضايا وتهمًا عدة، ووقوفها في المحكمة هي خطوة كبيرة للأمام.

وأوضحت، أن المحكمة الجنائية الدولية أيضًا أمرت بالقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قضية أخرى، وأوكرانيا تعمل مع المجتمع الدولي لاتهام روسيا بهذه الجرائم، قائلة: "روسيا والمحكمة ستكون جملة مسموعة في الفترة المقبلة".

وأكدت، أنه يمكن تعديل استراتيجية أوكرانيا العسكرية ومواردها التي تحصل عليها منذ العام الماضي والعام الجاري، حيث جرت زيادة الإنتاج العسكري للقذائف، مشيرةً إلى أن الهدف لهذا العام هو إنتاج مليون مسيرة صغيرة في أوكرانيا، بجانب عقود مع شركات أمريكية وألمانية وتركية للمساعدة في هذا الإنتاج، والمصانع تبنى في أوكرانيا من خلال شركات عسكرية كبرى.

