أشرف سنجر: نتنياهو الابن المدلل للولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد الابن المدلل للولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها، وهو يستند لتاريخ وقوة "اللوبي الإسرائيلي" القادر والنافذ للسياسات في واشنطن سواء في مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف سنجر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه لوبي يمتلك الكثير من الأدوات مثل الإعلام والمال، مثلما حدث في جامعات "هارفارد" و"بنسلفانيا" و"إم آي تي" وجامعات أخرى كبيرة يدخلها اللوبي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه استطاع أن يقيل رؤساء هذه الجامعات باعتبار أن الطلاب الأمريكيين العرب لهم بعض الانتقادات لسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن أو سياسة الاحتلال.

وأكد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، هُزم في 7 أكتوبر الماضي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ولم يحقق الأمن للإسرائيليين، رغم كل الأجهزة الاستخباراتية التي نادت بها دولة الاحتلال منذ إنشائها بأنها قوية وقادرة، مشبهًا المهزوم بفيل يدخل محل زجاج، حيث يملك العضلات وقوة السلاح وبدأ يقتنص الأبرياء والأطفال والنساء الذين لم يحملوا السلاح وقتلهم بدم بارد.

