"بن جامع": ما يحدث فى غزة من فظائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة

قال عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، إن ما يحدث في غزة من فظائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة، والوضع هناك يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لضمان توفير الخدمات والمساعدات لغزة.

وأضاف بن جامع، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في قرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان على غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب انتهى وقد ولى بلا رجعة، ولا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة عن الفظائع التي حدثت في غزة، مشيرًا إلى أنه يجب وقف العدوان العبثي على غزة الآن، وعلى الدول التي ترفض وقف إطلاق النار أن تراجع ضميرها وأخلاقها.

وأوضح، أنه لتنفيذ التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، يجب على إسرائيل الاستجابة فورًا للتدابير التي أقرتها "العدل الدولية" ووقف إطلاق النار فورًا، وعلى مجلس الأمن أن يتخذ الآن فورًا ودون تأخير كل التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

وأشار، إلى أن هناك كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا وجريمة إبادة مكتملة الأركان، ولا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد مندوب الجزائر في مجلس الأمن، أن عدم وقف إطلاق النار يعني الرضا بأن 250 شخصًا سيقتلون كل يوم، و100طفل سيقتلون كل يوم، وأن 10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم، من دون مواد تخدير، وأن يولد 170 طفلًا كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية، وأن 90% من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم، وأن 10 آلاف شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي.