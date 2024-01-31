الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"العدل الدولية" تدين روسيا بارتكاب بعض الانتهاكات لمعاهدة مكافحة الإرهاب

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أدانت محكمة العدل الدولية، روسيا بارتكاب بعض الانتهاكات لمعاهدة مكافحة الإرهاب في شرق أوكرانيا؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

 

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، مشيرة إلى أن خسائر كييف بلغت نحو 80 عسكريًا؛ حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

 

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير مخزن للصواريخ والمدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون وخسائر كييف بلغت 30 عسكريًا.

 

 

القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية روسيا معاهدة مكافحة الإرهاب أوكرانيا

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