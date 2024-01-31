الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: مستمرون فى التفاوض بشأن التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض استمرار التفاوض بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، كما أكد إحراز تقدم جيد حتى الآن؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

 

وأكد البيت الأبيض أنه يبحث التوصل إلى هدنة أطول في غزة تسمح بالإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين.

 

وفي سياق آخر، قال البيت الأبيض، إن  الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها رد متدرج على غارة الطائرات بدون طيار التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن الرد الأمريكي قد يتضمن إجراءات متعددة وليس إجراءً واحدًا.

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القاهرة الإخبارية البيت الأبيض صفقة غزة

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