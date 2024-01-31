سفيرة أمريكا بالقاهرة تثمن جهود قناة السويس فى التعامل مع التحديات الراهنة

قالت هيرو مصطفى غراغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إن بلادها تدعم حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وثمنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، جهود قناة السويس في التعامل مع التحديات الراهنة.

وصباح اليوم، استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، هيرو مصطفى غراغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، مؤكدةً أن مثل هذه الزيارات تعد بمثابة جسور لتقوية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ للبحث عن الخبرات والمشروعات والفرص الاستثمارية، متمنية مزيدًا من التقدم والازدهار لمحافظة الإسماعيلية.