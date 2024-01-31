"أونروا": إيقاف تمويل الوكالة له عواقب كارثية على غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول بإيقاف تمويل الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأوضحت وكالة الـ"أونروا"، أن إيقاف تمويل الوكالة من قبل بعض الدول سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني داخل القطاع.

وأمس الثلاثاء، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لا يوجد طرف بمقدوره توفير المساعدات في قطاع غزة بقدر ما تفعل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تريد أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في عملها بتقديم المساعدات لقطاع غزة.